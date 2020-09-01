Макрон выразил готовность помочь правительству Ливана в реформах

Короткая ссылка
Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Бейрут заявил о готовности поддержать новое правительство Ливана в проведении реформ.
Макрон выразил готовность помочь правительству Ливана в реформах
  • Reuters

Макрон подчеркнул, что «должен убедиться», что новое правительство во главе с премьер-министром Ливана Мустафой Адибом, назначенным президентом страны Мишелем Ауном, «будет служить народу» и проводить реформы для борьбы с коррупцией, улучшения работы порта, центрального банка и банковской отрасли.

«Все эти реформы я взял на себя ответственность контролировать. Если правительство выполнит свои задачи, то международное сообщество во главе с Францией выполнит свои обязательства по поддержке ливанского народа и Ливана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЕС заявили о потребности Ливана в дееспособном правительстве.

10 августа президент Ливана принял отставку правительства после протестов в Бейруте. Демонстранты обвиняли чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить