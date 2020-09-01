Макрон выразил готовность помочь правительству Ливана в реформах

Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе официального визита в Бейрут заявил о готовности поддержать новое правительство Ливана в проведении реформ.

Макрон подчеркнул, что «должен убедиться», что новое правительство во главе с премьер-министром Ливана Мустафой Адибом, назначенным президентом страны Мишелем Ауном, «будет служить народу» и проводить реформы для борьбы с коррупцией, улучшения работы порта, центрального банка и банковской отрасли.

«Все эти реформы я взял на себя ответственность контролировать. Если правительство выполнит свои задачи, то международное сообщество во главе с Францией выполнит свои обязательства по поддержке ливанского народа и Ливана», — цитирует его РИА Новости.

Ранее в ЕС заявили о потребности Ливана в дееспособном правительстве.

10 августа президент Ливана принял отставку правительства после протестов в Бейруте. Демонстранты обвиняли чиновников в коррупции, которая, по их мнению, привела к взрыву в порту 4 августа.