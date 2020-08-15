В ЕС заявили о потребности Ливана в дееспособном правительстве

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Ливану необходимо дееспособное, подотчётное правительство, которое будет способно провести реформы, заявили министры иностранных дел Евросоюза.
В ЕС заявили о потребности Ливана в дееспособном правительстве
  • Reuters

Об этом говорится в релизе по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.

В релизе отмечено, что властям Ливана необходимо заключить соглашение с Международным валютным фондом об оказании стране финансовой поддержки при условии выполнения реформ.

Также министры подчеркнули необходимость обеспечения заслуживающего доверия расследования взрыва в Бейруте 4 августа.

Ранее в Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат.

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