В ЕС заявили о потребности Ливана в дееспособном правительстве
- Reuters
Об этом говорится в релизе по итогам видеоконференции глав МИД стран ЕС.
В релизе отмечено, что властям Ливана необходимо заключить соглашение с Международным валютным фондом об оказании стране финансовой поддержки при условии выполнения реформ.
Также министры подчеркнули необходимость обеспечения заслуживающего доверия расследования взрыва в Бейруте 4 августа.
Ранее в Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат.