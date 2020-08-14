По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человек

Короткая ссылка
В Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат.
По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человек
  • Reuters

Как пишет NNA, 19 из них задержаны, среди них директор порта Хасан Крейтем и гендиректор таможенной службы Бадри Дахер, а также экс-гендиректор таможенной службы Шафик Мари.

Они обвиняются в халатности, приведшей к тому, что около 6 тыс. человек пострадали и более 170 погибли.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.

Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить