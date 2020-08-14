По делу о взрыве в Бейруте возбуждены уголовные дела против 25 человек

В Ливане возбудили уголовные дела в отношении 25 граждан по делу о взрыве в порту Бейрута, об этом сообщил главный прокурор страны Гасан Увейдат.

Как пишет NNA, 19 из них задержаны, среди них директор порта Хасан Крейтем и гендиректор таможенной службы Бадри Дахер, а также экс-гендиректор таможенной службы Шафик Мари.

Они обвиняются в халатности, приведшей к тому, что около 6 тыс. человек пострадали и более 170 погибли.

4 августа в столице Ливана произошёл мощный взрыв в районе порта.

Погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс. Верховный совет обороны Ливана объявил Бейрут зоной бедствия.

По информации местных властей, причиной трагедии стала детонация хранившейся на складе аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами.