Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация поддерживает усилия по открытию границ стран после карантина при условии соблюдения мер предосторожности.

Об этом он заявил на брифинге.

«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

Он добавил, что это должно происходить в безопасных условиях. По словам главы ВОЗ, чем больше страны контролируют ситуацию с COVID-19, тем больше они могут открываться.

«Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — предупредил Гебрейесус.

Ранее число выявленных в мире случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 25 млн.