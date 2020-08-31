Глава ВОЗ выступил за открытие стран после карантина
- Reuters
Об этом он заявил на брифинге.
«ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди — на свои рабочие места», — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.
Он добавил, что это должно происходить в безопасных условиях. По словам главы ВОЗ, чем больше страны контролируют ситуацию с COVID-19, тем больше они могут открываться.
«Открытие без контроля — это рецепт катастрофы», — предупредил Гебрейесус.
Ранее число выявленных в мире случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 25 млн.