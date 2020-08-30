Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 25 млн

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За всё время пандемии коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена более чем у 25 млн человек по всему миру, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
Число выявленных в мире случаев коронавируса превысило 25 млн
  • Reuters

Согласно опубликованным подсчётам, всего в мире зафиксировано 25 009 250 случаев COVID-19.

Отмечается, что более 842,7 тыс. человек от последствий коронавируса скончались. Выздоровели после COVID-19 более 16,4 млн человек.

Наибольшее число случаев COVID-19 зарегистрировано в США (5,96 млн).

Ранее главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что для выработки иммунитета к коронавирусу мировой охват вакцинацией должен составлять как минимум 65—70%.

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