В Белом доме прокомментировали ситуацию в Белоруссии

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Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани заявила, что Вашингтон поддерживает проведение независимой международной оценки выборов в Белоруссии.
В Белом доме прокомментировали ситуацию в Белоруссии
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«Мы продолжаем внимательно следить за развитием событий в Белоруссии, и мы поддерживаем международные усилия, направленные на то, чтобы дать независимую оценку нарушений на выборах, нарушений прав человека и применения жёстких мер со стороны властей», — цитирует её слова ТАСС. 

Также она заявила, что Россия «должна уважать суверенитет Белоруссии» и «право граждан страны свободно и честно выбирать своих собственных лидеров».

Ранее Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выпустили совместное заявление по поводу Белоруссии, в нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обеспокоена признаками внешнего вмешательства в дела Белоруссии. Он назвал это неприемлемым и призвал дать возможность белорусам самим урегулировать свои проблемы.

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