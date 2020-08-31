В Совфеде оценили заявление Помпео о соглашении по вооружениям с Россией

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT оценил заявление государственного секретаря США Майка Помпео о надежде на то, что Вашингтон и Москва смогут достичь соглашения по контролю над вооружениями до конца 2020 года.
В Совфеде оценили заявление Помпео о соглашении по вооружениям с Россией
  • РИА Новости

«У меня складывается впечатление, что американцы подняли всю эту «бучу» с непродлением «СНВ-III», с выходом из всех предыдущих договоров только для того, чтобы последние слово осталось за ними. А в преддверии выборов они сейчас делают заявление, что они придут с нами к соглашению», — сказал сенатор.

По его мнению, данное заявление — попытка показать американскому избирателю, что власти договороспособны.

«Ну, нас в принципе это мало интересует. Нам главное, чтобы это соглашение было. А заработают на этом политические очки или нет — внутреннее дело американцев. Дай Бог, чтобы подписание состоялось», — заключил Джабаров.

Ранее Помпео заявил, что США надеются заключить соглашение по вооружениям с Россией в 2020 году.

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