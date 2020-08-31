Кремль прокомментировал сообщения о «пропущенном» звонке Путина Трампу

Технически невозможно пропустить звонок главы государства, который заранее согласовывается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о «пропущенном» звонке российского лидера Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу.

«Нет. Технически невозможно пропустить звонок, который заранее согласовывается», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Таким образом он прокомментировал слова Ника Тимоти, бывшего главы администрации экс-премьера Британии Терезы Мэй.

Тимоти ранее рассказал, что несколько лет назад Трамп «пропустил» звонок от Путина и был в связи с этим недоволен, уточняет агентство.

По его словам, в 2017 году во время официальной встречи с делегацией Великобритании в Белом доме кто-то упомянул, что Путин недавно звонил Трампу, после чего президент США накричал на своего советника по нацбезопасности Майкла Флинна за то, что он не сообщил ему о звонке российского коллеги.

В июне бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявлял, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в 2018 году.

Кроме того, Болтон рассказал, что личное отношение Трампа к Путину было загадкой.