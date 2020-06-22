Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа на встрече с Путиным

Бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что опасался оставлять американского лидера Дональда Трампа тет-а-тет с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.

«Я не знал, что он будет говорить», — ответил Болтон в интервью телеканалу ABC News на вопрос, почему он опасался оставлять Трампа один на один с Путиным.

Болтон описал Путина как умного и сильного лидера, который знает своего собеседника.

Ранее Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».

Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров Болтона, так как это не предотвратит нанесения «непоправимого ущерба».

Подробнее — в материале RT.