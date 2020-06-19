В Кремле прокомментировали слова Болтона о Путине и Трампе

Российский лидер Владимир Путин не считает, что американским президентом Дональдом Трампом можно манипулировать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Нет, Путин не может играть на Трампе, как на скрипке. То, что Путин считает о Трампе, он сам неоднократно говорил в многочисленных интервью», — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

Таким образом он ответил на вопрос о словах бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, заявившего, что «Путин может играть на Трампе, как на скрипке».

Как подчеркнул Песков, Путин не считает, что американским коллегой легко манипулировать.

Ранее The New York Times, ссылаясь на книгу Болтона, писала, что Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России.

Президент США позднее назвал эту книгу смесью лжи и выдуманных историй.