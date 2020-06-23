Болтон назвал загадкой отношение Трампа к Путину

Бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома» заявил, что личное отношение президента США Дональда Трампа к российскому лидеру Владимиру Путину было загадкой.

«Что касается оценок самого Путина, он (Трамп. — RT) ни разу не высказал никакого мнения, по крайней мере передо мной. Я никогда не спрашивал, что считал Трамп, возможно, опасаясь того, что могу услышать. Его личное отношение к российскому лидеру оставалось загадкой», — цитирует РИА Новости Болтона.

Ранее Болтон заявил, что опасался оставлять Трампа тет-а-тет с Путиным на встрече в Хельсинки в июле 2018 года.

«Я не знал, что он будет говорить», — ответил Болтон в интервью телеканалу ABC News на вопрос, почему он опасался оставлять Трампа один на один с Путиным.

Болтон описал Путина как умного и сильного лидера, который знает своего собеседника.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».

В Белом доме также заявили, что намерены добиваться лишения Джона Болтона прибыли от продаж мемуаров.