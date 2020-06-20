Белый дом намерен добиваться лишения Болтона прибыли от продаж книги

Белый дом намерен добиваться лишения бывшего советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона прибыли от продаж мемуаров, сообщили в пресс-службе.

«Правительство намерено добиваться, чтобы Болтон в дальнейшем соблюдал требования своего соглашения, и сделать так, чтобы он не получил прибыли от своего позорного решения поставить свою жажду денег и внимания выше обязательств защищать национальную безопасность», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

В Белом доме отметили, что суд не стал запрещать публикацию книги только потому, что её экземпляры уже успели распространить и это бы не помогло.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Болтон «нарушил закон», опубликовав мемуары, в которых содержится «секретная информация в огромных количествах».

Федеральный суд столичного округа Колумбия отклонил иск Минюста США о запрете на публикацию мемуаров Болтона, так как это не предотвратит нанесения «непоправимого ущерба».

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