Посол рассказал о вывозе более 350 россиян из США
- globallookpress.com
«Посольство прилагает все усилия для возвращения домой наших граждан из США. Сегодня нам удалось отправить в Россию 354 человека, в том числе девять младенцев», — говорится в сообщении в Facebook.
Антонов отметил, что основные усилия сотрудников посольства были направлены на формирование «гуманитарного» списка.
«Сотрудники консульского отдела посольства помогли вернуться на Родину 49 гражданам, нуждавшимся в незамедлительной репатриации по причинам неотложного характера. Среди них лица в сложной жизненной ситуации, пожилые люди и инвалиды», — уточнили в посольстве.
Ранее МИД России сообщил, что общее число возвратившихся в страну за время пандемии россиян превысило 290 тыс.