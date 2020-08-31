Посол рассказал о вывозе более 350 россиян из США

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Посол России в США Анатолий Антонов рассказал о вывозе на родину из Нью-Йорка более 350 россиян.
Посол рассказал о вывозе более 350 россиян из США
  • globallookpress.com

«Посольство прилагает все усилия для возвращения домой наших граждан из США. Сегодня нам удалось отправить в Россию 354 человека, в том числе девять младенцев», — говорится в сообщении в Facebook.

Антонов отметил, что основные усилия сотрудников посольства были направлены на формирование «гуманитарного» списка.

«Сотрудники консульского отдела посольства помогли вернуться на Родину 49 гражданам, нуждавшимся в незамедлительной репатриации по причинам неотложного характера. Среди них лица в сложной жизненной ситуации, пожилые люди и инвалиды», — уточнили в посольстве.

Ранее МИД России сообщил, что общее число возвратившихся в страну за время пандемии россиян превысило 290 тыс.

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