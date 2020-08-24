Российский посол рассказал о вывозных рейсах из США

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С начала пандемии на родину вывозными рейсами вернулись более 7 тыс. россиян из США. Об этом сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
Российский посол рассказал о вывозных рейсах из США
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«Важно отметить, что это уже 21-й по счёту вывозной рейс. С начала организованной эвакуации россиян на родину удалось отправить более семи тысяч человек», — ответил он на вопрос о вывозном рейсе из Нью-Йорка.

По словам Антонова, дипломаты продолжают помогать людям «из наиболее уязвимых категорий»: инвалидам и пожилым людям.

17 августа посол заявил, что ещё около 400 россиян вылетели из США в Россию вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди

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