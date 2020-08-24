Российский посол рассказал о вывозных рейсах из США

С начала пандемии на родину вывозными рейсами вернулись более 7 тыс. россиян из США. Об этом сообщил посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Важно отметить, что это уже 21-й по счёту вывозной рейс. С начала организованной эвакуации россиян на родину удалось отправить более семи тысяч человек», — ответил он на вопрос о вывозном рейсе из Нью-Йорка.

По словам Антонова, дипломаты продолжают помогать людям «из наиболее уязвимых категорий»: инвалидам и пожилым людям.

17 августа посол заявил, что ещё около 400 россиян вылетели из США в Россию вывозным рейсом из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди