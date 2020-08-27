МИД назвал число вернувшихся из других стран россиян
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Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«За прошедшую неделю ими (вывозными рейсами. — RT) воспользовались свыше 4 тыс. человек, общая цифра возвратившихся превысила 290 тыс. человек», — сказала она.
Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что, несмотря на открытие ряда направлений для регулярного авиасообщения, вывозные рейсы «остаются более чем востребованы».
Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что с начала пандемии на родину вывозными рейсами из Соединённых Штатов вернулись более 7 тыс. россиян.