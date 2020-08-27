МИД назвал число вернувшихся из других стран россиян

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За прошлую неделю в Россию с помощью вывозных рейсов вернулись более 4 тыс. российских граждан, общее число возвратившихся в страну за время пандемии россиян превысило 290 тыс.
МИД назвал число вернувшихся из других стран россиян
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«За прошедшую неделю ими (вывозными рейсами. — RT) воспользовались свыше 4 тыс. человек, общая цифра возвратившихся превысила 290 тыс. человек», — сказала она.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что, несмотря на открытие ряда направлений для регулярного авиасообщения, вывозные рейсы «остаются более чем востребованы».

Ранее посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что с начала пандемии на родину вывозными рейсами из Соединённых Штатов вернулись более 7 тыс. россиян.

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