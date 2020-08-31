В Черногории несколько оппозиционеров пострадали из-за наезда машины
- Reuters
«Несколько человек пострадали на кольце в Никшиче, после того как водитель BMW въехал в группу, которая отмечала победу оппозиции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате ЧП один из пострадавших получил тяжёлые травмы.
Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.
Согласно предварительным данным экзитполов, оппозиция вместе набирает около 50%.