В Черногории несколько оппозиционеров пострадали из-за наезда машины

В результате въезда автомобиля в группу оппозиционеров в черногорском городе Никшич пострадали несколько человек. Об этом сообщает издание Vijesti.

«Несколько человек пострадали на кольце в Никшиче, после того как водитель BMW въехал в группу, которая отмечала победу оппозиции», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате ЧП один из пострадавших получил тяжёлые травмы.

Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.

Согласно предварительным данным экзитполов, оппозиция вместе набирает около 50%.