Президент Черногории пока не признаёт поражение коалиции на выборах

Президент Черногории Мило Джуканович пока не признаёт поражение коалиции правящей Демократической партии социалистов «Решительно за Черногорию! ДПС — Мило Джуканович».

«Результаты выборов показывают, что мы набираем 40 мест в парламенте. Мы остаёмся самой сильной партией в стране. Говорить об окончательных результатах пока рано, вопрос в том, кому отойдет решающий 41-й мандат», — приводит ТАСС его слова.

Джуканович уточнил, что признает победителя после подведения окончательных результатов, а также напомнил, что его партия «достигла исторических успехов для Черногории, включая обретение независимости».

Ранее лидер оппозиционной коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапич объявил о «падении режима» в Черногории по итогам парламентских выборов.

По информации наблюдателей, явка составила рекордные 75,9%.