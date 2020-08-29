Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста
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Он рассказал, что в митингах 29 августа в Берлине приняли участие около 38 тыс. человек.
При этом в результате столкновений полиции с группой «правых экстремистов», которые кидали камни и бутылки в полицейских у посольства России, пострадали семеро полицейских, около 200 человек были задержаны.
«Непосредственной угрозы посольству до настоящего момента нет», — цитирует его РИА Новости.
Всего за весь день были задержаны более 300 человек.
Ранее в полиции Берлина сообщали о десятках задержанных на акции протеста 29 августа.