В полиции Берлина сообщили о десятках задержанных на акции протеста

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В ходе акции протеста против коронавирусных ограничений в Берлине задержаны десятки человек, сообщила представитель полиции.
В полиции Берлина сообщили о десятках задержанных на акции протеста
  • Reuters

«Столкновения произошли на улице Унтер-ден-Линден, протестующие вступили в противостояние с полицией, были проведены задержания. Точное число задержанных пока назвать невозможно, можно лишь говорить о десятках», — цитирует её ТАСС.

Представитель правоохранительных органов добавила, что некоторые задержания проводились недалеко от посольства России, расположенного на этой улице.

При этом, по её словам, акция не затронула дипмиссию и касалась только повестки коронавируса и ограничительных мер.

По предварительным данным, в акции в Берлине приняли участие около 20 тыс. человек.

В то же время, как уточняет РИА Новости, у российского посольства в Берлине задержали более 100 человек.

В начале августа более 130 человек задержали в Берлине во время протестов против ограничительных мер, введённых из-за пандемии.

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