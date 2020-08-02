Более 130 человек задержаны во время протестов в Берлине

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Более 130 человек задержаны во время протестов в Берлине, где люди вышли на акции против ограничительных мер, введённых из-за пандемии. Во время демонстрации пострадали не менее 45 сотрудников полиции.
Более 130 человек задержаны во время протестов в Берлине
  • Reuters

Об этом сообщает Bild.

Как уточняется, в мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек. Задержаны 133 человека.

По последним данным, число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Германии составляет 209 893. Скончался 9141 человек.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.

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