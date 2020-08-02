Более 130 человек задержаны во время протестов в Берлине

Более 130 человек задержаны во время протестов в Берлине, где люди вышли на акции против ограничительных мер, введённых из-за пандемии. Во время демонстрации пострадали не менее 45 сотрудников полиции.

Reuters