Более 130 человек задержаны во время протестов в Берлине
- Reuters
Об этом сообщает Bild.
133 Festnahmen, 45 verletzte Beamte in Berlin - Darum hat die Polizei die Demo so spät beendet https://t.co/oRLYcNlMKi— BILD (@BILD) August 2, 2020
Как уточняется, в мероприятии приняли участие около 20 тыс. человек. Задержаны 133 человека.
По последним данным, число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Германии составляет 209 893. Скончался 9141 человек.
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан распорядился ввести обязательное тестирование для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.