В ФРГ введут обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

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Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.
В ФРГ введут обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну
  • Reuters

«Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан», — написал Шпан на своей странице в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, распоряжение вступает в силу со следующей недели, тестирование будет бесплатным.

Сенатор по здравоохранению Берлина Делик Калайчи на прошлой неделе поясняла, что организацию точек тестирования и оплату работы персонала возьмут на себя региональные правительства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доступ к вакцине от коронавируса не должен зависеть от страны проживания того или иного человека.

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