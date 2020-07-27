В ФРГ введут обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сообщил, что распорядился ввести обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для людей, прибывающих в страну из регионов повышенного риска.

«Мы не должны допускать, чтобы возвращающиеся незаметно заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан», — написал Шпан на своей странице в Twitter.

Как сообщает РИА Новости, распоряжение вступает в силу со следующей недели, тестирование будет бесплатным.

Сенатор по здравоохранению Берлина Делик Калайчи на прошлой неделе поясняла, что организацию точек тестирования и оплату работы персонала возьмут на себя региональные правительства.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что доступ к вакцине от коронавируса не должен зависеть от страны проживания того или иного человека.