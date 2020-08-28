Макрон прокомментировал отставку Абэ

Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что сожалеет в связи с отставкой Синдзо Абэ с должности премьер-министра Японии.

«Абэ содействовал модернизации японского общества и экономики страны», — приводит слова президента ТАСС.

Макрон особо отметил заслуги Абэ в предоставлении женщинам более важной роли в общественной жизни.

«Я огорчён тем, что Синдзо Абэ уходит с поста премьер-министра по состоянию здоровья», — добавил он.

Макрон подчеркнул, что хочет «выразить восхищение его работой».

28 августа Абэ заявил о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья.

Он продолжит исполнять обязанности до тех пор, пока не будет выбран его преемник.

По его словам, проблема со здоровьем была под контролем, однако в июне обнаружился рецидив. Речь идёт о язвенном колите, которым Абэ болел с подросткового возраста.

Абэ выразил сожаление, что покинет пост, не достигнув поставленных целей, в том числе в отношениях с КНДР и Россией.

Бывший посол России в Японии, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов прокомментировал НСН решение Абэ.