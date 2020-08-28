Эксперты прокомментировали уход с поста премьера Японии Синдзо Абэ и оценили риски изменений российско-японских отношений.

«Абэ был двигателем двусторонних отношений (с Россией. — RT), у него была своя в этом смысле политика и программа. При нём у нас были замечательные отношения», — цитирует НСН бывшего посла России в Японии, заведующего кафедрой дипломатии МГИМО Александа Панова.

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков также прокомментировал решение Синдзо Абэ в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Надо исходить из того, что японская политика — это не политика одного человека, а политика партии и определённых слоёв политической власти, поэтому смена премьер-министра не станет препятствием для проведения той политики, которая заявлялась Японией в течение многих десятилетий», — подчеркнул эксперт.

Ранее японский премьер Синдзо Абэ выразил сожаление, что покинет пост, не достигнув поставленных целей, в том числе в отношениях с КНДР и Россией.