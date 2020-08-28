Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

Японский премьер Синдзо Абэ выразил сожаление, что покинет пост, не достигнув поставленных целей, в том числе в отношениях с КНДР и Россией.

«Мне больно покидать свой пост до достижения моих целей», — сказал Абэ журналистам, его слова приводит Associated Press.

Как отметил политик, его проблема со здоровьем была под контролем, однако в июне обнаружился рецидив.

Уточняется, что речь идёт о язвенном колите, которым Абэ болел с подросткового возраста.

Ранее Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку. Как уточнялось, премьер сообщил, что не может принимать верные решения по состоянию здоровья.

В Кремле заявили, что японский премьер внёс неоценимый вклад в развитие отношений с Россией. Там также пожелали Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем.