Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой

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Японский премьер Синдзо Абэ выразил сожаление, что покинет пост, не достигнув поставленных целей, в том числе в отношениях с КНДР и Россией.
Абэ выразил сожаление в связи со своей отставкой
  • Reuters

«Мне больно покидать свой пост до достижения моих целей», — сказал Абэ журналистам, его слова приводит Associated Press.

Как отметил политик, его проблема со здоровьем была под контролем, однако в июне обнаружился рецидив.

Уточняется, что речь идёт о язвенном колите, которым Абэ болел с подросткового возраста.

Ранее Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку. Как уточнялось, премьер сообщил, что не может принимать верные решения по состоянию здоровья.

В Кремле заявили, что японский премьер внёс неоценимый вклад в развитие отношений с Россией. Там также пожелали Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем.

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