В Кремле прокомментировали планы Абэ уйти в отставку

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья, внёс неоценимый вклад в развитие отношений с Россией, рассказал пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали планы Абэ уйти в отставку
  • Reuters

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин высоко ценит рабочие и «блестящие» отношения с Абэ.

«Весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. И конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил», — сказал Песков.

Ранее Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку.

Как уточнялось, премьер сообщил, что не может принимать верные решения в связи с состоянием здоровья.

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