В Кремле прокомментировали планы Абэ уйти в отставку
- Reuters
По словам Пескова, глава государства Владимир Путин высоко ценит рабочие и «блестящие» отношения с Абэ.
«Весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. И конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил», — сказал Песков.
Ранее Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку.
Как уточнялось, премьер сообщил, что не может принимать верные решения в связи с состоянием здоровья.