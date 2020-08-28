В Кремле прокомментировали планы Абэ уйти в отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, объявивший о намерении уйти в отставку по состоянию здоровья, внёс неоценимый вклад в развитие отношений с Россией, рассказал пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.

По словам Пескова, глава государства Владимир Путин высоко ценит рабочие и «блестящие» отношения с Абэ.

«Весьма жаль, что Синдзо Абэ принял решение покинуть пост премьер-министра Японии. Мы надеемся, что его преемник в неменьшей степени будет идти по пути дальнейшего развития российско-японских отношений. И конечно, в первую очередь мы желаем Синдзо Абэ как можно скорее справиться с проблемами со здоровьем, о которых он говорил», — сказал Песков.

Ранее Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио подтвердил, что намерен уйти в отставку.

Как уточнялось, премьер сообщил, что не может принимать верные решения в связи с состоянием здоровья.