Один из фигурантов по делу о гибели мигрантов в Эссексе признал вину

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Один из фигурантов уголовного дела о гибели 39 мигрантов из Вьетнама в британском Эссексе признал свою вину в непреднамеренном убийстве, сообщает Daily Mail.
Один из фигурантов по делу о гибели мигрантов в Эссексе признал вину
  • Reuters

40-летний Ронан Хьюз из Северной Ирландии также признал вину в причастности к незаконной перевозке мигрантов в Великобританию.

В конце января суд в Ирландии разрешил экстрадицию в Великобританию Имона Харрисона, обвиняемого по делу о гибели мигрантов в Эссексе.

В октябре 2019 года в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами мигрантов. Все погибшие были нелегальными мигрантами из Вьетнама.

Водитель грузовика позднее признался в содействии нелегальной иммиграции.

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