Один из фигурантов по делу о гибели мигрантов в Эссексе признал вину

Один из фигурантов уголовного дела о гибели 39 мигрантов из Вьетнама в британском Эссексе признал свою вину в непреднамеренном убийстве, сообщает Daily Mail.

40-летний Ронан Хьюз из Северной Ирландии также признал вину в причастности к незаконной перевозке мигрантов в Великобританию.

В конце января суд в Ирландии разрешил экстрадицию в Великобританию Имона Харрисона, обвиняемого по делу о гибели мигрантов в Эссексе.

В октябре 2019 года в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами мигрантов. Все погибшие были нелегальными мигрантами из Вьетнама.

Водитель грузовика позднее признался в содействии нелегальной иммиграции.