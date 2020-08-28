Один из фигурантов по делу о гибели мигрантов в Эссексе признал вину
- Reuters
40-летний Ронан Хьюз из Северной Ирландии также признал вину в причастности к незаконной перевозке мигрантов в Великобританию.
В конце января суд в Ирландии разрешил экстрадицию в Великобританию Имона Харрисона, обвиняемого по делу о гибели мигрантов в Эссексе.
В октябре 2019 года в Эссексе обнаружили грузовик с 39 телами мигрантов. Все погибшие были нелегальными мигрантами из Вьетнама.
Водитель грузовика позднее признался в содействии нелегальной иммиграции.