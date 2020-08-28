Открывшему стрельбу в Висконсине подростку предъявили обвинения

Американскому подростку Кайлу Риттенхаузу предъявили обвинения в убийстве двух человек и ранении третьего во время стрельбы на акции протеста в Кеноше (штат Висконсин).

В настоящее время 17-летний Риттенхауз арестован.

Как пишет Associated Press, жертвами стрельбы стали Джозеф Розенбаум и Энтони Хьюбер.

Адвокат подростка Лин Вуд утверждает, что Риттенхауз действовал из соображений самообороны.

Как сообщалось ранее, в ночь на 27 августа Риттенхауз во время беспорядков в Кеноше открыл стрельбу. Уточнялось, что подросток убегал от атакующих, после чего упал и произвёл несколько выстрелов.

После этого подросток был задержан.

Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.

ФБР начало расследование обстоятельств инцидента.