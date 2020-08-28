Открывшему стрельбу в Висконсине подростку предъявили обвинения
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В настоящее время 17-летний Риттенхауз арестован.
Как пишет Associated Press, жертвами стрельбы стали Джозеф Розенбаум и Энтони Хьюбер.
Адвокат подростка Лин Вуд утверждает, что Риттенхауз действовал из соображений самообороны.
Как сообщалось ранее, в ночь на 27 августа Риттенхауз во время беспорядков в Кеноше открыл стрельбу. Уточнялось, что подросток убегал от атакующих, после чего упал и произвёл несколько выстрелов.
После этого подросток был задержан.
Беспорядки в Кеноше начались после того, как 23 августа полицейские выстрелили в спину темнокожему мужчине Джейкобу Блейку.
ФБР начало расследование обстоятельств инцидента.