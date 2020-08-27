В КНР заявили о желании США спровоцировать инцидент между странами
- Reuters
«Некоторые американские политиканы ради своих интересов замыслили накануне выборов испортить отношения между ВС Китая и США и даже спровоцировать инцидент или военный конфликт», — сказал он на брифинге. Его слова приводит ТАСС.
25 августа Китай выразил протест США из-за вторжения американского самолёта в воздушное пространство КНР во время проведения боевых учений.
Также газета South China Morning Post со ссылкой на источник в ВС Китая писала, что самолёты-разведчики США создают риски для гражданской авиации в районе Южно-Китайского моря.