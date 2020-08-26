Борис Джонсон призвал к расследованию инцидента с Навальным

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к полномасштабному расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.

«Отравление Алексея Навального потрясло мир. Великобритания выражает солидарность с ним и его семьёй. Нам необходимо полномасштабное и прозрачное расследование того, что произошло», — написал он в Twitter.

Как отметил Джонсон, те, кто это сделал, «должны быть привлечены к ответственности».

«И Великобритания присоединится к международным усилиям для того, чтобы добиться торжества правосудия», — добавил он.

The poisoning of Alexey @Navalny shocked the world. The UK stands in solidarity with him & his family. We need a full, transparent investigation into what happened. The perpetrators must be held accountable & the UK will join international efforts to ensure justice is done. — Boris Johnson (@BorisJohnson) August 26, 2020

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона будет готова помочь в расследовании ситуации с Навальным, если подтвердится версия врачей германской клиники о его отравлении.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль выступает категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным.

Он подчёркивал, что российская сторона заинтересована не меньше других в выяснении причин произошедшего.