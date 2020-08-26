Борис Джонсон призвал к расследованию инцидента с Навальным

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал к полномасштабному расследованию произошедшего с Алексеем Навальным.
Борис Джонсон призвал к расследованию инцидента с Навальным
  • Reuters

«Отравление Алексея Навального потрясло мир. Великобритания выражает солидарность с ним и его семьёй. Нам необходимо полномасштабное и прозрачное расследование того, что произошло», — написал он в Twitter.

Как отметил Джонсон, те, кто это сделал, «должны быть привлечены к ответственности».

«И Великобритания присоединится к международным усилиям для того, чтобы добиться торжества правосудия», — добавил он.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона будет готова помочь в расследовании ситуации с Навальным, если подтвердится версия врачей германской клиники о его отравлении.

Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль выступает категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным. 

Он подчёркивал, что российская сторона заинтересована не меньше других в выяснении причин произошедшего.

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