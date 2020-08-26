В конгрессе допустили, что Байден продолжит войны с участием США

Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что в случае победы на президентских выборах в США Джон Байден «выберет войну и продолжит проливать кровь и тратить деньги».

«Сравните президента Трампа и катастрофическую репутацию Джо Байдена, который постоянно призывал к новым войнам. Байден поддержал войну в Ираке, которую Трамп давно называл худшей геополитической ошибкой нашего поколения», — цитирует сенатора The Hill.

Пол отметил, что при этом нынешний глава государства Дональд Трамп «стремится положить конец войнам, а не начинать их».

В июне Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты завершают «эру бесконечных войн».

Он отметил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в «далёких странах, о которых многие люди даже не слышали».