В конгрессе допустили, что Байден продолжит войны с участием США

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Американский сенатор-республиканец Рэнд Пол считает, что в случае победы на президентских выборах в США Джон Байден «выберет войну и продолжит проливать кровь и тратить деньги».
В конгрессе допустили, что Байден продолжит войны с участием США
  • Reuters

«Сравните президента Трампа и катастрофическую репутацию Джо Байдена, который постоянно призывал к новым войнам. Байден поддержал войну в Ираке, которую Трамп давно называл худшей геополитической ошибкой нашего поколения», — цитирует сенатора The Hill.

Пол отметил, что при этом нынешний глава государства Дональд Трамп «стремится положить конец войнам, а не начинать их».

В июне Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты завершают «эру бесконечных войн».

Он отметил, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в «далёких странах, о которых многие люди даже не слышали».

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