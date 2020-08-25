ВОЗ сообщила о полном искоренении полиомиелита в Африке
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- РИА Новости
«Полиомиелит окончательно искоренён в Африке», — заявила министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жаклин-Лидия Миколо.
Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренён последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита — тип 1 дикого полиовируса, — было принято независимой Африканской региональной комиссией по сертификации.
Представители комиссии сделали специальное заявление и передали ВОЗ соответствующий сертификат.
В сентябре 2019 года Министерство здравоохранения Филиппин объявило о вспышке полиомиелита спустя 19 лет после того, как ВОЗ зарегистрировала последний случай заболевания в стране.