ВОЗ сообщила о полном искоренении полиомиелита в Африке

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила всю Африку полностью свободной от полиомиелита. Об этом сообщает ТАСС.
ВОЗ сообщила о полном искоренении полиомиелита в Африке
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

«Полиомиелит окончательно искоренён в Африке», — заявила министр здравоохранения и народонаселения Республики Конго Жаклин-Лидия Миколо.

Решение о том, что во всех странах Африки полностью искоренён последний из сохранившихся в мире естественный возбудитель полиомиелита — тип 1 дикого полиовируса, — было принято независимой Африканской региональной комиссией по сертификации.

Представители комиссии сделали специальное заявление и передали ВОЗ соответствующий сертификат.

В сентябре 2019 года Министерство здравоохранения Филиппин объявило о вспышке полиомиелита спустя 19 лет после того, как ВОЗ зарегистрировала последний случай заболевания в стране.

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