На Филиппинах впервые за 19 лет зафиксирована вспышка полиомиелита

Министерство здравоохранения Филиппин объявило о вспышке полиомиелита спустя 19 лет после того, как Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала последний случай заболевания в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что полиомиелит был подтверждён у трёхлетней девочки в провинции Южный Ланао.

Министр здравоохранения Филиппин Франциско Дуке сообщил, что вирус обнаружен в сточных водах в Маниле и в водоёмах Южного Давао. По его словам, это даёт основание объявить о вспышке заболевания в стране.

«Пока один ребёнок остаётся инфицированным, дети по всей стране и даже за её пределами подвержены риску заражения полиомиелитом», — заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Филиппинах Оюн Дендевноров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ сделали совместное заявление о готовности оказать поддержку правительству Филиппин в деле иммунизации наиболее подверженных заболеванию детей, а также в усилении эпидемиологического надзора.

В марте Филиппины попали в тройку лидеров по числу случаев заболевания корью.