На Филиппинах впервые за 19 лет зафиксирована вспышка полиомиелита
Отмечается, что полиомиелит был подтверждён у трёхлетней девочки в провинции Южный Ланао.
Министр здравоохранения Филиппин Франциско Дуке сообщил, что вирус обнаружен в сточных водах в Маниле и в водоёмах Южного Давао. По его словам, это даёт основание объявить о вспышке заболевания в стране.
«Пока один ребёнок остаётся инфицированным, дети по всей стране и даже за её пределами подвержены риску заражения полиомиелитом», — заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Филиппинах Оюн Дендевноров.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ сделали совместное заявление о готовности оказать поддержку правительству Филиппин в деле иммунизации наиболее подверженных заболеванию детей, а также в усилении эпидемиологического надзора.
В марте Филиппины попали в тройку лидеров по числу случаев заболевания корью.