На Филиппинах впервые за 19 лет зафиксирована вспышка полиомиелита

Короткая ссылка
Министерство здравоохранения Филиппин объявило о вспышке полиомиелита спустя 19 лет после того, как Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала последний случай заболевания в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что полиомиелит был подтверждён у трёхлетней девочки в провинции Южный Ланао.

Министр здравоохранения Филиппин Франциско Дуке сообщил, что вирус обнаружен в сточных водах в Маниле и в водоёмах Южного Давао. По его словам, это даёт основание объявить о вспышке заболевания в стране.

«Пока один ребёнок остаётся инфицированным, дети по всей стране и даже за её пределами подвержены риску заражения полиомиелитом», — заявил представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) на Филиппинах Оюн Дендевноров.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ сделали совместное заявление о готовности оказать поддержку правительству Филиппин в деле иммунизации наиболее подверженных заболеванию детей, а также в усилении эпидемиологического надзора.

В марте Филиппины попали в тройку лидеров по числу случаев заболевания корью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить