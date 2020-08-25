В Минобороны России отметили рост активности боевиков в центре Сирии

Активность боевиков в районе «белой пустыни» в центре Сирии значительно повысилась за последний месяц после амнистии, проведённой подконтрольной США «администрацией северо-востока САР», заявили в Минобороны России.

«В течение последнего месяца в районе так называемой белой пустыни в центральной части Сирийской Арабской Республики отмечается значительный рост активности бандформирований, состоящих из бывших игиловцев*», — цитирует представителя российской группировки в Сирии РИА Новости.

По его словам, боевики дестабилизируют обстановку в регионе с помощью диверсий на транспортных коммуникациях и объектах нефтегазовой отрасли Сирии, а также нападая на патрули и посты сирийской армии.

В Минобороны России отмечают, что разрозненные банды «Исламского государства» в этом регионе пополняют боевики, прошедшие специальную подготовку на оккупированных США территориях зоны Эт-Танф и сирийского Заевфратья.

«Своими действиями террористы срывают процесс социально-экономического восстановления Сирии и налаживания отношений местных арабских племён с Дамаском. Такая ситуация выгодна в первую очередь США и позволяет им обосновывать своё присутствие на востоке САР», — подчеркнул представитель российской группировки.

Он заверил, что операция в «белой пустыне» будет продолжена «до полного уничтожения действующих там подконтрольных США вооружённых отрядов».

Ранее стало известно, что авиация России и Сирии при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, причастной к убийству российского военного советника 18 августа.

Российский генерал-майор погиб в результате действия самодельного взрывного устройства в Сирии, ещё двое военнослужащих получили ранения.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.