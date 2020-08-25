Авиация России и Сирии провела операцию против боевиков

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Авиация России и Сирии при поддержке артиллерии и спецназа уничтожила 18—24 августа в районе Сирийской пустыни 327 боевиков из группировки, которая причастна к убийству российского военного советника 18 августа.
Авиация России и Сирии провела операцию против боевиков
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований», — приводит РИА Новости слова представителя российской группировки в Сирии.

Он отметил, что ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнём артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе «белой пустыни» ликвидированы 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.

18 августа сообщалось, что российский генерал-майор погиб в результате действия самодельного взрывного устройства в Сирии, ещё двое военнослужащих получили ранения. 

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора и ранения ещё двоих военнослужащих.

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