Авиация России и Сирии провела операцию против боевиков
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«В период с 18 по 24 августа при непосредственном участии российских военных советников правительственными войсками САР подготовлена и проведена масштабная операция по разгрому бандформирований», — приводит РИА Новости слова представителя российской группировки в Сирии.
Он отметил, что ударами авиации ВКС России и ВВС Сирии, огнём артиллерии и действиями разведывательно-поисковых групп специального назначения в районе «белой пустыни» ликвидированы 327 боевиков, уничтожено 134 укрытия, 17 наблюдательных пунктов, семь складов с материальными средствами и пять подземных хранилищ вооружения и боеприпасов.
18 августа сообщалось, что российский генерал-майор погиб в результате действия самодельного взрывного устройства в Сирии, ещё двое военнослужащих получили ранения.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора и ранения ещё двоих военнослужащих.