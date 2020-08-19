СК возбудил дело после гибели генерал-майора России в Сирии

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели российского старшего военного советника в звании генерал-майора и ранении ещё двоих военнослужащих при подрыве самодельного взрывного устройства в Сирии.
СК возбудил дело после гибели генерал-майора России в Сирии
  • © СК РФ

«Силами следователей Следственного комитета, которые сейчас несут службу в Сирии, будут установлены все детали преступного посягательства в рамках расследования уголовного дела. Установить виновных в гибели и ранении наших военнослужащих не только служебный долг, но и дело чести», — говорится в заявлении ведомства.

Там отметили, что преступления против российских военных в Сирии расследуются при содействии компетентных органов этого государства.

Председатель СК Александр Бастрыкин выразил соболезнования родным погибшего военнослужащего и пожелал скорейшего восстановления двум пострадавшим офицерам.

18 августа Минобороны России сообщило, что российский генерал-майор погиб и ещё двое военнослужащих получили ранения в результате подрыва СВУ при возвращении автоколонны после проведения гуманитарной акции вблизи сирийского города Дейр эз-Зор.

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