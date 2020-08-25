Представитель США проинформирует НАТО о переговорах с Россией по СНВ-III

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Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли намерен рассказать странам — членам НАТО об итогах переговоров по возможному продлению договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
Представитель США проинформирует НАТО о переговорах с Россией по СНВ-III
  • globallookpress.com

«Рассчитываю на этой неделе проинформировать Совет НАТО о результатах последнего раунда переговоров с Российской Федерацией в Вене», — написал он в Twitter.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия и США провели в Вене продуктивные и всеобъемлющие переговоры относительно возможного продления СНВ-III.

12 августа американский сенатор Эдвард Марки представил в конгресс проект резолюции, в котором призвал Вашингтон незамедлительно продлить действие СНВ-III с Россией без включения Китая.

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