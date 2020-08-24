Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем три самолёта НАТО

Российский истребитель Су-27 перехватил над Балтийским морем три самолёта стран — членов НАТО: США, Швеции и Германии.

Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.

Были опознаны стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и самолёт базовой патрульной авиации «Орион» ВМС ФРГ.

При этом самолёт ФРГ «в целях достижения скрытности подлёта к государственной границе Российской Федерации совершал полёт над морем на малой высоте (500 м) и малой скорости (250 км/ч)», — пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.

13 августа истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.

Также 12 августа Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем.