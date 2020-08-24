Российский Су-27 перехватил над Балтийским морем три самолёта НАТО
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- РИА Новости
Об этом сообщили в российском Министерстве обороны.
Были опознаны стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США, самолёт-разведчик «Гольфстрим» ВВС Швеции и самолёт базовой патрульной авиации «Орион» ВМС ФРГ.
При этом самолёт ФРГ «в целях достижения скрытности подлёта к государственной границе Российской Федерации совершал полёт над морем на малой высоте (500 м) и малой скорости (250 км/ч)», — пишет ТАСС со ссылкой на оборонное ведомство.
13 августа истребитель МиГ-31БМ был поднят на перехват американского самолёта, приближавшегося к границам России над Баренцевым морем.
Также 12 августа Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем.