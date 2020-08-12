Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем

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Российский истребитель Су-27 из состава сил противовоздушной обороны Южного военного округа был поднят на перехват двух военных самолётов США, направляющихся к границе России над Чёрным морем, сообщает Национальный центр управления обороной.
Су-27 подняли на перехват двух военных самолётов США над Чёрным морем
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для опознания и отождествления целей в воздух был поднят истребитель Су-27», — приводит сообщение РИА Новости.

Позднее воздушные цели идентифицировали как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon американских ВМС.

Нарушения госграницы не допущено, после разворота американских самолётов от российской границы Су-27 вернулся на аэродром базирования, подчеркнули в Минобороны.

Там также отметили, что полёт российского истребителя осуществлялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

10 августа Су-27 перехватил два самолёта ВВС США над Чёрным морем.

9 августа Су-27 был поднят для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.

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