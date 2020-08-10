Российский Су-27 перехватил два самолёта ВВС США над Чёрным морем

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолёта ВВС США над Чёрным морем, после чего они развернулись от границ Российской Федерации. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

«10 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе России две воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа», — цитирует ведомство РИА Новости.

Как уточняется, воздушными целями оказались стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США.

«После разворота самолётов-разведчиков от государственной границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в Национальном центре управления обороной.

Нарушение российской госграницы американскими самолётами не допущено.

9 августа Су-27 ВВС России поднимался в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.

Также 7 августа три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.