Российские Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

Три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.

Отмечается, что около 12:00 мск российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Тихого океана «приближающуюся к государственной границе России воздушную цель».

«Для перехвата цели в воздух поочерёдно были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) России.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-27 перехватил два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем.