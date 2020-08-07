Российские Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем

Короткая ссылка
Три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.
Российские Су-35 сопроводили бомбардировщик США над Охотским морем
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

Отмечается, что около 12:00 мск российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Тихого океана «приближающуюся к государственной границе России воздушную цель».

«Для перехвата цели в воздух поочерёдно были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Восточного военного округа, которые классифицировали и последовательно сопроводили стратегический бомбардировщик В-1В ВВС США над акваторией Охотского моря», — приводит РИА Новости сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) России.

Ранее стало известно, что российский истребитель Су-27 перехватил два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить