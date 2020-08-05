Су-27 перехватил над Чёрным морем два самолёта ВМС США

Российский истребитель Су-27 поднимали для перехвата над Чёрным морем самолёта радиотехнической разведки ВМС США.

«Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США», — приводит ТАСС сообщение Национального центра управления обороной (НЦУО) России.

31 июля в НЦУО России также сообщали, что Су-27 перехватил над Чёрным морем самолёт радиотехнической разведки ВМС США.