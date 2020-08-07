Российский Су-27 перехватил два американских самолёта-разведчика

Российский истребитель Су-27 перехватил два самолёта-разведчика ВВС США над Чёрным морем, в результате чего они повернули от границы России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Как отмечается, 7 августа средства контроля обнаружили две приближающиеся к границе воздушные цели, после чего для перехвата в воздух был поднят истребитель Су-27.

Экипаж истребителя идентифицировал цели как стратегический самолёт-разведчик RC-135 ВВС США и самолёт базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США.

«После разворота американских самолётов-разведчиков от границы России российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении.

Указывается, что нарушения границы американскими самолётами не было допущено.

5 августа российский истребитель Су-27 также поднимался для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.