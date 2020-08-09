Су-27 поднимался для перехвата самолёта ВМС США над Чёрным морем
- РИА Новости
Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
«9 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.
Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.
После разворота американского самолёта от границы России российский истребитель вернулся на аэродром базирования.
7 августа три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.