Су-27 поднимался для перехвата самолёта ВМС США над Чёрным морем

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Истребитель Су-27 ВВС России поднимался в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.
Су-27 поднимался для перехвата самолёта ВМС США над Чёрным морем
  • РИА Новости

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«9 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После разворота американского самолёта от границы России российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

7 августа три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.

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