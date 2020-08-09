Су-27 поднимался для перехвата самолёта ВМС США над Чёрным морем

Истребитель Су-27 ВВС России поднимался в воздух для перехвата самолёта радиотехнической разведки ВМС США над Чёрным морем.

Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

«9 августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Чёрного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе России воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Экипаж российского истребителя идентифицировал объект как самолёт радиотехнической разведки ЕР-3Е «Ариес» ВМС США.

После разворота американского самолёта от границы России российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

7 августа три российских истребителя Су-35 перехватили и сопроводили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря.