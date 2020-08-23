Twitter снова пометил сообщение Трампа как нарушающее правила

Соцсеть Twitter вновь пометила сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила компании «в отношении гражданственности и честности выборов».

В твите Трампа утверждается, что «демократы теперь используют ящики» для голосования, использование которых позволяет одному человеку проголосовать несколько раз. Кроме того, он заявил, что ящики «не продезинфицированы от COVID».

So now the Democrats are using Mail Drop Boxes, which are a voter security disaster. Among other things, they make it possible for a person to vote multiple times. Also, who controls them, are they placed in Republican or Democrat areas? They are not Covid sanitized. A big fraud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2020

Сообщение недоступно в ленте Трампа, однако текст можно открыть после прочтения предупреждения.

Ранее Трамп в Twitter раскритиковал «отсутствие лидерства» у властей в Миннеаполисе и пообещал взять под контроль ситуацию с беспорядками, если с этим не справится мэр.

После этого администрация Twitter скрыла сообщение президента, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе. Вместо сообщения появилась надпись: «Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия». Чтобы увидеть твит, пользователю нужно нажать на кнопку «Посмотреть».

29 мая американский президент подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

Президент также обвинил администрацию Twitter в том, что соцсеть сделала своей целью республиканцев и президента США, вместо того чтобы бороться со «всей ложью и пропагандой».