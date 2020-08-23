Twitter снова пометил сообщение Трампа как нарушающее правила

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Соцсеть Twitter вновь пометила сообщение президента США Дональда Трампа как нарушающее правила компании «в отношении гражданственности и честности выборов».
Twitter снова пометил сообщение Трампа как нарушающее правила
  • Reuters

В твите Трампа утверждается, что «демократы теперь используют ящики» для голосования, использование которых позволяет одному человеку проголосовать несколько раз. Кроме того, он заявил, что ящики «не продезинфицированы от COVID».

Сообщение недоступно в ленте Трампа, однако текст можно открыть после прочтения предупреждения.

Ранее Трамп в Twitter раскритиковал «отсутствие лидерства» у властей в Миннеаполисе и пообещал взять под контроль ситуацию с беспорядками, если с этим не справится мэр.

После этого администрация Twitter скрыла сообщение президента, в котором он комментирует беспорядки в Миннеаполисе. Вместо сообщения появилась надпись: «Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия». Чтобы увидеть твит, пользователю нужно нажать на кнопку «Посмотреть».

29 мая американский президент подписал указ, призванный снять с социальных сетей защиту от претензий по редактированию контента.

Президент также обвинил администрацию Twitter в том, что соцсеть сделала своей целью республиканцев и президента США, вместо того чтобы бороться со «всей ложью и пропагандой».

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