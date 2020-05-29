Трамп раскритиковал «отсутствие лидерства» властей в Миннеаполисе

Президент США Дональд Трамп пообещал взять под контроль ситуацию с беспорядками в Миннеаполисе, если власти города не справятся с этим самостоятельно.

«Я не могу стоять в стороне и просто смотреть на то, что происходит с великим американским городом Миннеаполисом. Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый мэр, левый радикал Джейкоб Фрей, возьмёт эту ситуацию в городе под контроль, либо я направлю Национальную гвардию и сделаю всё, как нужно», — написал Трамп в Twitter.

Президент добавил, что «эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда».

«Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмём контроль на себя, но, когда начинаются грабежи, начинается и стрельба», — добавил американский лидер.

Ранее власти Миннеаполиса ввели в городе режим ЧС. В соответствующем указе мэр города попросил штат предоставить силы Национальной гвардии США для обеспечения безопасности граждан.

В свою очередь, губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе протестами.

В американском городе Миннеаполисе, который располагается в Миннесоте, продолжаются протесты в связи с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания сотрудниками полиции. Мирные демонстрации перерастают в беспорядки и столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.