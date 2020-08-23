В Иране сообщили о переговорах экипажа сбитого украинского Boeing

Бортовые самописцы вели запись разговоров экипажа украинского Boeing, сбитого в Иране, в течение нескольких секунд после взрыва первой ракеты, сообщил глава Организации гражданской авиации Ирана Турадж Дехгани Зангане.

По его словам, экипаж до последнего момента контролировал самолёт.

Судя по переговорам внутри кабины, двигатели самолёта работали, пишет РИА Новости.

«Речевой самописец записывал ещё 19 секунд после взрыва первой ракеты», — сказал чиновник.

Вторая ракета достигла самолёта спустя 25 секунд, добавил Зангане.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран согласен на выплату компенсаций после авиакатастрофы.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

В июле в Организации гражданской авиации Ирана сообщили, что комплекс ПВО, который сбил самолёт, был неправильно настроен.