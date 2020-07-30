Иран согласился на компенсацию за сбитый украинский Boeing

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил IRNA, что Тегеран согласен на выплату компенсаций после авиакатастрофы украинского пассажирского самолёта в начале 2020 года.

«Иран согласен на выплату компенсаций, но это займёт много времени. Хотя многие пассажиры этого самолёта были нашими соотечественниками, украинские граждане также присутствовали в нём», — приводит ТАСС его слова.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что иранская делегация прибудет в Киев 29—30 июля для проведения консультаций на тему выплаты компенсаций родственникам жертв крушения украинского самолёта Boeing.