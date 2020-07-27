Иран и Украина проведут консультации о компенсациях по авиакатастрофе

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что иранская делегация прибудет в Киев 29—30 июля для проведения консультаций на тему выплаты компенсаций родственникам жертв крушения украинского самолёта Boeing, который был сбит под Тегераном в январе.
Иран и Украина проведут консультации о компенсациях по авиакатастрофе
  • © Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«Мы пригласили иранскую делегацию в Киев. Мы ценим, что они приняли приглашение, и они приезжают 29—30 июля, послезавтра», — цитирует Кулебу Интерфакс-Украина.

При этом он заявил, что сумма компенсаций станет известна по итогам консультаций.

По его словам, Киев будет вести переговоры «конструктивно, но очень принципиально».

Глава украинского МИД добавил, что Украина на консультациях будет представлять интересы всех стран, чьи граждане погибли в авиакатастрофе в Тегеране.

8 января в Тегеране произошла авиакатастрофа, в которой погибли 176 человек. Иран признал, что иранская система ПВО ошибочно сбила пассажирский самолёт компании «Международные авиалинии Украины», приняв его за крылатую ракету.

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