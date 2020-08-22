Глава ВПП заявил о риске голода «библейских масштабов»

Короткая ссылка
Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил о риске голода «библейских масштабов» в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.
Глава ВПП заявил о риске голода «библейских масштабов»
  • Reuters

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — с $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — заявил Бисли.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.

Также в ООН заявили, что из-за пандемии около 71 млн человек окажутся в нищете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить