Глава ВПП заявил о риске голода «библейских масштабов»

Глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвид Бисли заявил о риске голода «библейских масштабов» в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, передаёт ТАСС.

«Все данные, которые у нас есть, включая прогноз ВПП о росте на 80% числа людей, испытывающих недостаток в продовольствии, — с $140 млн до пандемии до $270 млн уже до конца этого года, — указывают на настоящую катастрофу. Мы оказались перед риском голода библейских масштабов», — заявил Бисли.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.

Также в ООН заявили, что из-за пандемии около 71 млн человек окажутся в нищете.