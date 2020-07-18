Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии

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Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за пандемии коронавируса мир столкнулся с самой глубокой глобальной рецессией со времён Второй мировой войны и самым серьёзным падением доходов с 1870 года.
Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии
  • Reuters

Об этом Гутерреш заявил в ходе лекции, посвящённой памяти Нельсона Манделы.

«Мы оказались поставлены на колени... микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира», — цитирует Генсека ООН РИА Новости.

Гутерреш добавил, что ещё 100 млн человек могут быть ввергнуты в крайнюю нищету и «может возникнуть голод исторических масштабов».

Он подчеркнул, что пандемия обнажила риски, игнорируемые человечеством на протяжении десятилетий, в том числе уязвимости систем здравоохранения, социальной защиты, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды.

Ранее в ООН заявляли, что из-за пандемии около 71 млн человек окажутся в нищете.

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