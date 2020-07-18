Генсек ООН рассказал о негативных последствиях пандемии
- Reuters
Об этом Гутерреш заявил в ходе лекции, посвящённой памяти Нельсона Манделы.
«Мы оказались поставлены на колени... микроскопическим вирусом. Пандемия показала хрупкость нашего мира», — цитирует Генсека ООН РИА Новости.
Гутерреш добавил, что ещё 100 млн человек могут быть ввергнуты в крайнюю нищету и «может возникнуть голод исторических масштабов».
Он подчеркнул, что пандемия обнажила риски, игнорируемые человечеством на протяжении десятилетий, в том числе уязвимости систем здравоохранения, социальной защиты, структурное неравенство, ухудшение состояния окружающей среды.
Ранее в ООН заявляли, что из-за пандемии около 71 млн человек окажутся в нищете.